От должности освобожден прокурор Актюбинской области
Его наградили орденом "Даңқ" І и ІІ степени.
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
207Фото: Генпрокуратура РК
По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 18 ноября 2024 года государственный советник юстиции 3-го класса Дауешов Халидулла Зиноллаұлы освобожден от должности прокурора Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры.
Это связано с достижением предельного возраста пребывания на службе.
"Дауешов Х.З за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Даңқ" І и ІІ степени. Почетный работник прокуратуры", - отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что Алпысбай Каиржанов освобождён от должности акима Степногорска.
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