От должности освобожден прокурор Актюбинской области

По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 18 ноября 2024 года государственный советник юстиции 3-го класса Дауешов Халидулла Зиноллаұлы освобожден от должности прокурора Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры.

Это связано с достижением предельного возраста пребывания на службе.

"Дауешов Х.З за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Даңқ" І и ІІ степени. Почетный работник прокуратуры", - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алпысбай Каиржанов освобождён от должности акима Степногорска.