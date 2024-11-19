  • 19 Ноября, 13:49
  • BAIGENEWS

От должности освобожден прокурор Актюбинской области

Его наградили орденом "Даңқ" І и ІІ степени.

Сегодня, 12:29
АВТОР
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Генпрокуратура РК Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Фото: Генпрокуратура РК

По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 18 ноября 2024 года государственный советник юстиции 3-го класса Дауешов Халидулла Зиноллаұлы освобожден от должности прокурора Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры.

Это связано с достижением предельного возраста пребывания на службе.

"Дауешов Х.З за вклад в укрепление законности и правопорядка награжден орденом "Даңқ" І и ІІ степени. Почетный работник прокуратуры", - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алпысбай Каиржанов освобождён от должности акима Степногорска.

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