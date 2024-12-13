  • 13 Декабря, 14:11
  • BAIGENEWS

От должности отстранили управляющего Центральным стадионом Алматы

Власти города собираются провести проверку.

Сегодня, 13:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
146
Фото: olympic.kz

В Алматы управляющего Центральным стадионом отстранили от занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"Мы приносим извинения перед болельщиками за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов (2,7% от общего количества посадочных мест на Центральном стадионе) западного сектора центрального стадиона Алматы.

Во избежание подобных инцидентов в будущем, будет проведена проверка. Управляющий объектом "Центральный стадион" Бауыржан Жумажанов уже отстранен от занимаемой должности", - проинформировали в дирекции спортивных сооружений города Алматы.

В ведомстве пообещали приложить все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Напомним, 12 декабря "Астана" проиграла "Челси" в Лиге конференций.

Самое читаемое

Наверх