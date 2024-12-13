В Алматы управляющего Центральным стадионом отстранили от занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"Мы приносим извинения перед болельщиками за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов (2,7% от общего количества посадочных мест на Центральном стадионе) западного сектора центрального стадиона Алматы.

Во избежание подобных инцидентов в будущем, будет проведена проверка. Управляющий объектом "Центральный стадион" Бауыржан Жумажанов уже отстранен от занимаемой должности", - проинформировали в дирекции спортивных сооружений города Алматы.