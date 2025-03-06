В Павлодаре раскрыта деятельность финансовой пирамиды "TAKORP", которая заманивала вкладчиков обещаниями крупных бонусов, передаёт BaigeNews.kz. В период с марта по сентябрь 2024 года мошенники использовали платформу для рекламных приложений, предлагая участникам инвестировать через криптобиржу "ОКХ".

Вкладчики, надеясь на выгодные бонусы до 2 тыс долларов, инвестировали от 30 до 500 долларов США, выполняя условие вовлечения новых участников. Общая сумма преступного дохода составила более 50 млн тенге.

На эти деньги подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге и открыли 4 депозита в банках на 8 млн тенге.

Сейчас на имущество наложен арест, а мошенникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.