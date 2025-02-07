В 2024 году Казахстан добился значительных успехов в реализации поручений Главы государства по цифровой трансформации, передаёт BaigeNews.kz. Были разработаны основы для перехода к цифровым технологиям, сформирована экспертная база, а также начаты масштабные реформы в разных сферах жизни страны.

Одним из ключевых инструментов реформ стал реинжиниринг бизнес-процессов. Пересмотрев более 1200 процессов в 23 госорганах, удалось оптимизировать 468 из них. Это позволило сократить время выполнения процессов в среднем на 45%.

В Министерстве сельского хозяйства, например, реинжиниринг 98 процессов сократил сроки предоставления услуг на 55%. В Министерстве внутренних дел и Министерстве национальной экономики эта цифра составила 55% и 85% соответственно.

Одним из главных достижений года стало улучшение цифровизации госуслуг. Казахстан вошел в топ-10 стран мира по индексу онлайн-услуг и занял 24-е место среди 193 стран по уровню цифровизации, согласно данным ООН.

Сегодня более 93% населения Казахстана имеет доступ к электронным услугам через портал eGov. При этом 90,8% госуслуг доступны на смартфонах. Внедрение биометрической идентификации и QR-подписей сделало процесс получения электронных услуг проще и быстрее — за год казахстанцы подписали более 23 миллионов документов с помощью QR-кодов.

Цифровая трансформация направлена на создание более удобных, доступных и эффективных госуслуг. Вот лишь несколько примеров:

Цифровой военный билет заменил бумажные документы.

Онлайн-зачисление в детские сады сделало процесс прозрачным благодаря ваучерному финансированию.

Внедрение Европротокола позволило оформлять ДТП без участия полиции, сократив сроки получения страховых выплат с 40 до 5 дней.

Автоматизация исполнительного производства исключила участие частных судебных исполнителей, снизив финансовую нагрузку на граждан.

Цифровизация упростила поступление в детские сады, школы, вузы и общежития, а также оптимизировала процессы в здравоохранении, социальной защите и регистрации.

В 2025 году планируется сократить сроки для 44 госуслуг, перевести 20 из них в проактивный формат и трансформировать еще 35.

Результаты цифровой трансформации уже сегодня очевидны для миллионов казахстанцев. Каждый проект направлен на повышение удобства, прозрачности и доступности государственных услуг, улучшая доступ к образованию, здравоохранению и социальным услугам, а также избавляя граждан от очередей и лишней бюрократии.