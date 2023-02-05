От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу

Фото: Instagram/ ab_aigerimm

Потерпевшая поражение от бельгийки казахстанская дзюдоистка Айгерим Абикалдирова объяснила, зачем укусила соперницу на турнире "Большого шлема" в Париже. Видеообращение к раскритиковавшим спортсменку "диванным аналитикам" Айгерим опубликовала на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz

"Бельгийка вытянула мне болевой прием на локтевой сустав. Я подала сигнал о сдаче, но, несмотря на это, эта бельгийка продолжила ломать мою руку. Я услышала хруст в своем локтевом суставе — от безысходности и от боли автоматически укусила ее. Плюс судья вообще никак не отреагировал и не остановил схватку", — рассказала Айгерим Абикалдирова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Абилкадирова Айгерим Жанатовна (@ab_aigerimm)

Она отдельно обратилась к хейтерам, которые критиковали её за поступок на поединке.

"Кстати, мужики, которые мне пишут негатив. Если ты такой герой, то напиши мне свои цифры и попробуй мне сказать все в лицо: если духу, конечно, хватит", — заявила дзюдоистка.

Комментароры под постом поддержали спорсменку, написав, что бельгийка поступила некрасиво.

"Эта бельгийская спортсменка действовала как Розимар Пальхарес, даже после сдачи соперника специально не отпускала болевой прием чтобы сломать сустав! Розимара ненавидят все, его исключили из всех видов чемпионата, кстати", — отреагировал один из подписчиков Айгерим.

Напомним, на турнире "Большого шлема" в Париже казахстанка проиграла Шарлин ван Сник. Айгерим уступила иппоном и под самый конец схватки укусила соперницу.

Отметим, что Абилкадирова вне спорта позировала для Playboy. Также она в 2022 году становилась победительницей конкурса красоты Miss Europe International в Италии.

Кроме того, уникальная казахстанская спортсменка побеждала на чемпионате мира по грэпплингу.