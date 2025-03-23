Тысячи павлодарцев собрались на центральной площади. На время праздника перекрыли несколько улиц, превратив их в пешеходный Арбат. На центральной площади и на набережной установили белоснежные юрты, алтыбаканы, тут же развернулась ярмарка ремесленников. Но было и чему удивиться: для павлодарцев создали уникальные фотозоны – стену из лоскутных покрывал, огромную надпись Наурыз, украшенную цветами, целую аллею из двухметровых желтых, красных и розовых тюльпанов. Недалеко от акимата для детей соорудили лабиринт из сена. Чем еще радовали павлодарцев в Наурыз, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

К главному весеннему празднику в Павлодарской области установили 170 юрт, в Павлодаре – около 30. И если раньше здесь выстраивались очереди за баурсаками и пловом, и пускали туда только "своих", в последние годы подход кардинально поменялся.

Часть юрт стали выставочными. Одну превратили в картинную галерею, в другой выставили археологические находки, в третьей — установили экраны и удивляли павлодарцев голограммой.

В юрты мог зайти любой желающий. Например, одну из них украсили работами из войлока и фетра. Получилось удивительно эстетично.

"Здесь представлены работы, выполненные в разных техниках – акрил, валяние, вышивка, фетр. Все они собраны воедино, сложены в один тускииз. А в соседней юрте у нас выставлена керамика и проводится мастер-класс по гончарному искусству для детей", — рассказала Ляйля Магзамова, директор городской художественной школы.

Другую юрту украсили музейщики. Как только входишь внутрь, в глаза бросается внушительная фигура кагана и лежащая у его ног рысь.

"Здесь представлены экспонаты из фондов нашего музея. Как вы знаете, с середины IX века до середины X века на территории современного Казахстана находилось древнетюркское государство — Кимакский каганат. У кимаков было 16 городов, 12 из них находились на территории нашей области. И у них было две столицы, одна из которых — Имакия — находилась на берегу Иртыша. Сегодня у нас вы можете увидеть фигуру кагана, а на витринах представлены объекты, которые были найдены при археологических раскопках. Это украшения в зверином стиле, которые характерны для сакских племён, бронзовые ножи, конская упряжь. В основном это точные копии: оригиналы слишком хрупкие, они хранятся в музее", — рассказал Адиль Рустемов, руководитель отдела палеонтологии музея Ертiс.

Еще в одной юрте были представлены личные вещи Исы Байзакова. На всеобщее обозрение их выставляют достаточно редко. Это уникальный экспонаты и рукописи.

Была своя юрта и у общественников. Например, волонтеры из Фонда "Сириус" вывесили здесь фотографии животных из приюта, которых спасли из жутких условий, выходили после ДТП, и теперь ищут им новый дом. В помощь животным организовали благотворительную ярмарку, продавая кружки, значки и шоперы.

"Все средства пойдут на корма и лекарства, потому что началась весна, предстоит вакцинация и обработки. Сейчас у нас на попечении —м 28 котов и 72 собаки", — рассказала зооволонтер Найля Мусабирова.

На фоне других особенно выделялась юрта, установленная будущими айтишниками — студентами колледжа информационных технологий. Они оживили портрет известного поэта и этнографа Машхура Жусупа Копеева, создав голограмму. Были здесь и другие "изюминки". В большом казане спрятали проектор: изображение проецировалось на экран, подвешенный под шаныраком. А еще студенты напечатали традиционную посуду на 3D-принтере.

На улице тоже было на что посмотреть. Это около десяти разных локаций. Ближе к берегу появилась стена из лоскутных покрывал и войлочных ковров. Растянулась эта удивительная фотозона на 100 метров. Все сырмаки и покрывала созданы руками павлодарских школьников.

Чуть дальше раскинулась аллея из тюльпанов высотой в человеческий рост. Каждый из них уникален и не похож на другие. Тюльпаны создавали работники детских садов.

Если пройти немного вперед, можно было увидеть коллекцию сундуков. От современных до старинных, которыми пользовались наши бабушки в прошлом столетии.

С правой стороны от главной сцены раскинулась спортивная локация. Павлодарцы соревновались в стрельбе из лука, приседали с бараном на плечах, играли в асыки. Много зрителей собрал турнир по казакша курес.

Тут же раскинулся лабиринт из сена. Желающих побродить внутри было немало, особый восторг лабиринт вызвал у малышей. А вот подростки предпочли сделать селфи под сводом цветочной арки. Две таких установили перед областным акиматом, украсив конструкции, которые зимой возвышались над катком в виде змейки.

Также центральную площадь украсили два трехметровых батыра. Их специально к Наурызу создали павлодарские скульпторы Марат Абылкасимов и Виктор Татаринович.

"Скульптуры сделаны из пенопласта, и для прочности покрыты стеклотканью. Это не только батыры, а еще торсык и кобыз, установленные под большим шаныраком на набережной. Я в основном занимался резьбой, другие ребята – облицовывали стеклотканью, красили. Сроки нам дали очень сжатые и мы уложились в 12 дней. Работали и днем, и ночью, на холоде, потому что скульптуры высотой больше трех метров не помещаются в помещении. В итоге мы все успели. Если скульптуры аккуратно перевозить, использовать их можно каждый Наурыз", — рассказал Марат Абылкасимов.

Не обошёлся Наурыз и без праздничной торговли. Это и палатки с едой, и длинные ряды столов, где выставили свои работы ремесленники. К примеру, павлодарец Канат Масаев творит из дерева: из сосны и ели он создает домбры и красивую национальную посуду. Но большим спросом в Наурыз пользовались, конечно, работы рукодельниц – шашбау, шекелік, тақия.

Подарком для павлодарцев также стало выступление известных артистов - группы AGUGAI, а также Мархабы Саби, TURAR и Мадины Садвакасовой. Помимо этого, для горожан организовали небольшое театрализованное представление, традиционно собравшимся дал свое благословение старец Кыдыр Ата.

Одновременно праздник отгуляли в Аксу и Экибастузе. В Аксу на площади Донентаева установили 12 юрт, гостей праздника угощали бесплатным наурыз коже и ароматными баурсаками. Для горожан выступил ансамбль "Алатау серілері".

В Экибастузе к празднику установили 15 юрт с тематическим оформлением. На главной сцене города выступили звезды отечественной эстрады Алтынай Жорабаева, Куандык Рахим и Айбар Серкебаев.

Традиционно для горожан организовали спортивные состязания. К примеру, в қошқар көтеру первое место занял полицейский из Экибастуза Кожахмет Рахимбердин. Боец спецподразделения 200 раз поднял барана весом в 60 килограммов. А фишкой этого года стал челлендж "Наурыз – шешеκ". Так, в преддверии праздника экибастузские школьники своими руками создали 16 тысяч тюльпанов. Их раздали горожанам на площади. Затем жители выстроились в фигуру в виде цветка.

Фото и видео: Александра Григорьева