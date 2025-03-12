От Барселоны до Астаны: схема мошенничества с GSM-боксами раскрыта КНБ
Один из участников схемы получил 3000 долларов за работу.
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В Астане задержали 42-летнего иностранца, организовавшего мошеннические звонки по Казахстану с помощью спецоборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
В операции были задействованы сотрудники Управления по противодействию киберпреступности и КНБ РК.
Установлено, что мужчина, приехавший в Астану из Барселоны для заработка, получил предложение в Telegram о плате в 3 000 долларов за обеспечение работы GSM-бокса в движущемся автомобиле.
Во время обыска в его машине найдены и изъяты два GSM-бокса, 19 SIM-карт и Wi-Fi роутер.
Кроме того, задержаны два гражданина Казахстана в возрасте 20 и 26 лет, подозреваемые в незаконном использовании SIM-боксов для интернет-мошенничества.
"Молодые люди выполняли указания куратора, получая инструкции через социальные сети. Их задача заключалась в регистрации SIM-карт и установке их в GSM-боксы. За выполнение работы они получали ежедневное вознаграждение в криптовалюте — 100 долларов через "Криптобот", а затем средства переводились на их счета", — сообщили в полиции.
Задержанные признались в содеянном, в отношении них возбуждено уголовное дело. На данный момент они находятся под стражей. Полицейские продолжают устанавливать пострадавших от действий преступников, а IT-специалисты помогают выявить инициатора и конечного получателя трафика, проходящего через устройства.
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