В Казахстане продолжается устойчивый рост интереса к экологическому туризму. С 2022 по 2024 годы количество экотуристов увеличилось с 2 до 2,8 миллиона человек — рост составил 40%. Только за прошлый год этот показатель вырос на 400 тысяч, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшей популярностью среди путешественников пользуются природные локации вблизи Алматы: Иле-Алатауский национальный парк, Шарынский каньон, Алтын-Эмел и Кольсайские озера.

В стране активно развивается инфраструктура для устойчивого туризма. В 14 национальных парках строятся визит-центры, кемпинги, глэмпинги и другие объекты, создающие условия для комфортного и безопасного отдыха без ущерба для окружающей среды.

За последние годы построено восемь современных визит-центров, оснащенных маршрутной навигацией, информационными системами и выставочными зонами. Туристы могут получить информацию о местной флоре и фауне, рекомендованных маршрутах и правилах поведения на особо охраняемых природных территориях.

Развитие экотуризма способствует не только сохранению природного богатства, но и укреплению экономики регионов, создавая рабочие места и стимулируя развитие малого бизнеса.

Ранее мы писали о том, что казахстанский туризм бьёт рекорды по инвестициям и развитию.