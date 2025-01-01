В Карагандинской области на трезвый образ жизни перешли свыше 60 аулов. За год там не зарегистрировано ни одного преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

О положительном опыте рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров на совете по делам молодёжи при акимате области. На заседании обсуждалась профилактика преступности среди молодёжи.

"В области реализуется проект "Ішімдіксіз ауыл". Уже в 63 населённых пунктах жители полностью отказались от продажи алкоголя и проведения торжественных мероприятий со спиртными напитками. Контроль за соблюдением принятого решения осуществляют старейшины и аксакалы аулов. Проект дал положительный эффект. С начала года в этих населённых пунктах преступлений не допущено", – сообщил Жаскайрат Каиров.

По его словам, "трезвые сёла" имеются во всех семи районах области. Больше всего их в Актогайском, Каркаралинском и Осакаровском районах.