На оперативном штабе по обеспечению экономического роста страны под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели инвестиционные проекты крупных энергетических и телекоммуникационных операторов страны – АО "KEGOC", АО "Казахтелеком" и АО "Самрук-Энерго" – через призму их вклада в валовую добавленную стоимость (ВДС) экономики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

KEGOC: масштабные инфраструктурные проекты и отечественное содержание

АО "KEGOC" реализует два ключевых проекта – усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана и объединение Западной зоны с ЕЭС. В рамках этих проектов в 2025 году планируется освоить 66,7 млрд тенге. Средства будут направлены на строительно-монтажные работы, закупку и поставку оборудования, разработку проектно-сметной документации и другие виды деятельности.

Как отметил председатель правления KEGOC Наби Айтжанов, 92% поставок материалов и оборудования осуществляется отечественными производителями, а доля местного содержания при строительстве подстанций достигает 64%. Это означает существенный вклад проектов в ВДС страны.

Для устойчивого развития единой электроэнергетической системы Казахстана АО "KEGOC" реализует долгосрочные проекты. В их числе – поэтапная реконструкция существующих 95 высоковольтных линий 220-500 кВ общей протяженностью более 8,5 тыс. км, проект по повышению транзитного потенциала и пропускной способности ЕЭС Казахстан, нацеленный решить задачи покрытия потребностей в электроэнергии юга Казахстана. Усиление электроснабжения Астаны, строительство подстанции в Караганде и ВЛ 500 кВ от Астаны до Караганды, ВЛ 500 кВ Караганда – Жезказган - Кызылорда – Шымкент, усиление Западного энергоузла посредством строительства линий 500 кВ ПС Карабатан – ПС Бейнеу – ПС Мангыстау протяженностью 800 км.

Завершающим этапом станет проект по объединению Западной зоны с ЕЭС Казахстана, рассчитанный до 2035 года. Он позволит закольцевать энергосистему Казахстана, в перспективе – создать условия для реализации энергетического коридора Кавказ – Центральная Азия. Проект предусматривает строительство линии постоянного тока "Запад-Юг". Все проекты идут с опережением плановых сроков реализации.

Казахтелеком: 5G и оптоволокно в регионах

АО "Казахтелеком" реализует четыре крупных инвестиционных проекта:

Строительство дата-центра в Астане стоимостью более 14,2 млрд тенге – ключевой элемент инфраструктуры для искусственного интеллекта, электронного правительства и цифрового бизнеса.

Развертывание сети FTTH (строительство оптоволокна) до 2028 года, охватывающее 88 городов и 128 сельских населенных пунктов. Общий бюджет – 45,3 млрд тенге.

Расширение сети 5G (проект "Кселл") стоимостью 65 млрд тенге. Проект станет базой для внедрения IoT, телемедицины и концепции умных городов.

Строительство ВОЛС СНП 2.0 стоимостью 175 млрд тенге до 2028 года включительно, охватывающее подключение 1,5 тыс. сельских школ, 2,1 млн государственных учреждений и более чем 60 тыс. абонентов в селах РК.

Самрук-Энерго: строительство энергетической инфраструктуры

АО "Самрук-Энерго" ведет реализацию 32 инвестиционных проектов, из которых 14 – наиболее крупные. Компания также рассматривает проекты по строительству инфраструктурных объектов в Алматинской области для развития городов Конаев, Алатау и агломерации. В числе крупных проектов, по которым уже начата реализация – это модернизация алматинской ТЭЦ-2, реконструкция ТЭЦ-3 в Алматинской области, строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске, электростанции в Кызылординской области, ГЭС в области Абай, расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 и другие.

По итогам совещания вице-премьер поручил министерству национальной экономики подготовить расчёты по ВДС и инвестициям в основной капитал от проектов всех трех компаний на 2025 год с предложениями по их увеличению, учитывая масштаб реализуемых инициатив. Также подчеркнул необходимость своевременной реализации инфраструктурных проектов как основы стабильности в условиях любых экономических вызовов, отметив, что по итогам рассмотрения отдельных компаний на штабе будет рассматриваться экономическая эффективность ФНБ "Самрук-Казына" с точки зрения его вклада в экономику страны.