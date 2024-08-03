Освоены 99%: что ещё известно об образовательных грантах в Казахстане

В этом году в стране выделено более 94 тысяч образовательных грантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

"Опубликован список обладателей образовательного гранта на 2024-2025 учебный год. Общее количество грантов — более 94 тысяч. Из них 78 тысяч грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тысяч грантов — для магистрантов, и 3 тысячи грантов — для будущих докторантов. 99 процентов грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1 890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5 000 целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.

По информации министерства, в этом году заявки на гранты подали 104 121 выпускник, что на 10 000 человек больше, чем в прошлом году.

Напомним, министерство обнародовало список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год. Список можно посмотреть здесь.