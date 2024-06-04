Освоение месторождения "Каламкас-море" начнут в 2026 году - Минэнерго

В Казахстане начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

“Участниками проекта Каламкас-море-Хазар являются АО "НК "КазМунайГаз" (50%) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (50%). Подписаны соглашения по проекту, и для целей реализации создано совместное предприятие – оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating". Согласно текущим планам работы по строительству морских платформ начнутся в 2026 году на казахстанских верфях для обеспечения скорейшего начала добычи на месторождении "Каламкас-море", - сообщили в ведомстве.

В Проект планируется привлечь более 6 млрд долларов прямых инвестиций. На этапе обустройства будет создано до 2000 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации — до 300. Обустройство начнется с установки морских платформ из стальных конструкций на месторождении "Каламкас-море".

“Данный масштабный Проект позволит повысить экономический потенциал страны. Стоит также отметить, что Проект открывает путь к подготовке специалистов, отвечающих мировым стандартам, создаст новые рабочие места и окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие”, - говорится в сообщении.

Месторождение Каламкас-море находится в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря в 64 км от берега. Глубина моря здесь составляет 6-7 метров. Месторождение представляет собой длинную и узкую структуру длиной около 50 км и шириной до 6 км. Месторождение Хазар расположено в 30 км к юго-западу от Каламкас-море и в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи.

Месторождения прошли разведку и имеют подтвержденные запасы, поставленные на баланс Республики Казахстан.