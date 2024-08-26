Освоение Кашагана и Карачаганака обсудил с руководством Shell глава Минэнерго Казахстана

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провёл встречу с исполнительным вице-президентом подразделения "разведка и добыча нефти и газа" компании Shell Питером Костелло и старшим вице-президентом и председателем концерна Shell в Казахстане Али Аль-Джанаби, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства подчеркнул, что Shell является стратегическим партнёром республики, и в Казахстане рассчитывают на дальнейшее укрепление партнёрских отношений как в текущих проектах, так и в определении новых возможностей.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего освоения месторождений Кашаган и Карачаганак.

"Республика подчёркивает стратегическую необходимость в своевременной реализации дальнейших этапов освоения месторождения Кашаган. Это особенно актуально, учитывая приоритетное значение увеличения производства товарного газа для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке", - отметил Саткалиев.

Также стороны говорили о реализации Фазы 2А на Кашагане с концепцией строительства ГПЗ производительностью до 2,5 миллиарда кубометров газа в год. Данный проект крайне важен для республики.

По Карачаганакскому проекту была отмечена важность его дальнейшего развития, а также реализация проекта строительства ГПЗ для переработки 4,5 миллиарда кубометров газа в год.

Министр также выразил надежду на стратегическое партнёрство с компанией в вопросе совместного изучения перспективности геологоразведочных проектов.