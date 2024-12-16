Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров покинул свой пост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Известно, что он написал заявление по собственному желанию.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики", — заявил агентству ТАСС представитель пресс-службы.

Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021-го стал председателем кабмина и руководил администрацией президента.

Теперь обязанности главы кабинета министров будет исполнять первый замглавы кабмина Адылбек Касымалиев.