Депутаты Мажилиса поставили под сомнение налоговые льготы для сельхозпроизводителей. Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал мажилисменам о влиянии нулевой ставки НДС на сельское хозяйство, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен Еркин Абиль подчеркнул, что аграрии закупают ГСМ, электроэнергию и другие ресурсы с повышенной ставкой НДС в 16%, но не могут зачесть этот налог. В итоге себестоимость растет, а цена на зерно остается рыночной и не зависит от налоговой нагрузки. Депутат усомнился, что налоговые послабления действительно стимулируют отрасль, и предупредил, что фермеры могут оказаться в убытке.

В ответ первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин заявил, что по итогам консультаций с Министерством сельского хозяйства было решено оставить добровольную постановку на учет. Это позволит сельхозтоваропроизводителям самим выбирать, становиться ли плательщиками НДС. Вице-министр заверил, что в цепочке переработки налоговая нагрузка выровняется за счет механизма дополнительного зачета.

Еркин Абиль также поднял вопрос о переработке продукции: является ли сельхозсырье, например, крахмал или лимонная кислота, товаром или промежуточным звеном в производстве биополимеров и биотоплива. Амрин ответил, что освобождение от НДС распространяется на производителей с полным циклом - от выращивания до переработки.

Отдельно обсуждалось влияние налоговой реформы на бюджет. По словам Азамата Амрина, в 2022 году сельхозсектор заплатил 160 млрд тенге налогов, из которых 50 млрд составил НДС, тогда как возврат НДС трейдерам достиг 250 млрд тенге. В связи с этим предлагается ограничить возврат НДС только реально уплаченными в бюджет суммами.

Дискуссия также затронула общий рост налоговой нагрузки и переход к 16%-й ставке НДС. Депутат напомнил, что президент поручил представить точные расчеты по обоснованию налоговой реформы, включая оценку рентабельности бизнеса и влияние на потребителей. По мнению Абиля, повышение НДС может ударить по социально значимым секторам, включая продукты питания, коммунальные услуги и лекарства.

Вице-министр ответил, что правительство уже сократило неэффективные расходы и заложило меры для поддержки бизнеса. Он признал, что разные варианты налоговой реформы рассматривались, но постепенное повышение НДС не позволит закрыть бюджетный дефицит. Азамат Амрин добавил, что налоговая система должна стать более прозрачной и понятной для предпринимателей.