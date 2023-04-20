Освободить фермеров от налогов предложила депутат Абден

Депутат мажилиса Каракат Абден предложила освободить сельхозтоваропроизводителей от всех видов налогов и платежей. Запрос она направила премьер-министру РК Алихану Смаилову, передаёт BaigeNews.kz.

Абден считает, что в стране нужны новые подходы по поддержке АПК.

"Хотела бы напомнить, что налоги кроме фискальной функции несут в себе стимулирующую функцию в целях развития экономики страны. Но у нас все время забывают про стимулирующую функцию налогов. Надо принять во внимание, что от всех субъектов сельского хозяйства страны в виде налогов поступает не более 50 миллиардов тенге в год. Это составляет меньше 0,5 процента от всех налоговых поступлений. Небольшой недобор налогов через некоторое время будет иметь выгодный экономический эффект и вернётся в бюджет в разы увеличенными поступлениями, в том числе в виде валютной выручки", - сказала депутат.