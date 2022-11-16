Освещение проведут на всех улицах и общественных пространствах Алматы

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Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах благоустройства Алматы до 2025 года, которые обеспечат безопасность горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1. В городе создадут сервисные центры полиции, проведут освещение на всех улицах и общественных пространствах и установят 20 тысяч видеокамер.

От того, насколько город хорошо освещён, зависит не только комфорт жителей и восторги туристов, но главное — безопасность. Как отметил президент, с начала года в Алматы совершено 20 процентов от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. В основном это кражи и мошенничество.

"Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон. Как вы знаете, в стране начата системная реформа, нацеленная на внедрение сервисной модели полиции. Реализуемый в Алатауском районе пилотный проект показывает неплохие результаты. Поэтому поручаю до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы. Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением", - заявил президент.

Глава государства отметил важность развития системы видеонаблюдения в городе. Из 128 тысяч частных камер, установленных в Алматы, только четверть подключены к Центру оперативного управления Департамента полиции города. Президент отметил, что акимату следует принять правила по их интеграции в единый диспетчерский пункт.