Осуждённый забил сокамерника молотком в СКО

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Конфликт между осуждёнными закончился трагедией в РГУ чрезвычайной безопасности №51 в селе Новоукраинка Айыртауского района СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Двое мужчин 1994 и 1976 годов рождения выясняли отношения. Тот что моложе нанёс другому несколько ударов по голове, предположительно молотком.

"Пострадавший 1976 года рождения был госпитализирован в реанимационное отделение центральной больницы Айыртауского района, где скончался, не приходя в сознание. Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство", - сообщили в полиции.

Задержанный водворён в изолятор временного содержания отдела полиции Айыртауского района. Проводятся следственные действия.