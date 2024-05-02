Осуждённый за взятку экс-аким Сатпаева пытался обжаловать приговор

Аппеляционная коллегия рассмотрела и оставила без изменения приговор в отношении осуждённого за взятку экс-акима Сатпаева Шапагата Аубакирова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Улытауского областного суда.

Сообщается, что в феврале 2024 года Аубакиров, будучи акимом Сатпаева, получил взятку в сумме 10 миллионов тенге от индивидуального предпринимателя Мейірбек Д., осуществляющего работы по содержанию дорог города. Деньги были переданы за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации. Суд признал экс-акима виновным по статье 366 часть 2 УК РК и назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Мейірбек Д. признан виновным по статье 367 часть 2 УК РК. Ему назначен штраф в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 200 миллионов тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.