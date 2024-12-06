Уголовное дело заместителя начальника отдела по противодействию наркопреступности (ОПН) управления полиции Костаная Армана Амзе стало одним из самых громких в этом году. Амзе, который по долгу службы должен был пресекать торговлю наркотиками, обвинялся в том, что сам получал деньги за их продажу. Приговор в суде первой инстанции ему вынесли в конце августа, сегодня в апелляционной инстанции приговор утвердили, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Уголовное дело высокопоставленного полицейского Костаная Армана Амзе рассматривали в областном суде почти четыре месяца. И почти год длилось досудебное расследование. Амзе задержали 6 мая прошлого года, причём задержали с поличным. По сообщению антикоррупционной службы, в его автомобиле при задержании находился один килограмм запрещённых наркотических средств. В том числе мефедрон и гашиш, а в бардачке лежал пакет, в котором был почти миллион тенге. По версии обвинения, это была выручка от продажи наркотиков.

Согласно материалам уголовного дела, началось всё с избиения бывшего наркозависимого жителя Костаная, которого Амзе вместе с неустановленной группой лиц вывез на окраину города. Там наркозависимому наносили множественные телесные повреждения, чтобы склонить его к преступному плану, разработанному самим полицейским.

План заключался в том, чтобы бывший наркозависимый договорился о передаче психотропных веществ из Астаны с другим бывшим наркозависимым. Вещества передавались в подарочной коробке, которую подвезли к одному из цветочных магазинов Костаная. Амзе заранее знал об этой "операции", так как сам её и спланировал. И в момент передачи наркотиков прибыл на место с оперативниками, таким образом сделав вид, что раскрыл особо тяжкое преступление.

Бывший наркозависимый согласился на этот план, так как у него не было выхода – Амзе, помимо того, что избил его, ещё и грозился подкинуть ему наркотики и упечь в тюрьму. И всё произошло так, как и разработал экс-полицейский. Кроме этого, согласно обвинению, Амзе регулярно продавал наркозависимым мефедрон и другие психотропные вещества, за которые получал от них приличные суммы денег. Но к этому времени он уже был в разработке и одним из таких "наркозависимых" оказался оперативник, который сотрудничал со следствием. Все разговоры были записаны, за Амзе установили слежку.

В итоге главным потерпевшим в суде Костаная стали два бывших наркозависимых. Тот, которого избили, и тот, через которого из Астаны передавались наркотики якобы для раскрытия преступления и повышения показателей костанайской полиции. Оба дали главные показания против Амзе.

Несмотря на это и на то, что бывшего полицейского поймали с поличным, он полностью отрицал свою вину. Причём в суде за него говорили его адвокаты, так как сам Амзе отказался давать показания и отвечать на вопросы государственного обвинителя. Он объяснил это тем, что уголовное дело против него изначально строилось с обвинительным уклоном, что всё это было провокацией, чтобы его посадить.

Адвокаты заявили, что служебный автомобиль Амзе, в котором нашли наркотики и деньги, был доступен чуть ли не каждому. Багажник в нём не закрывался, о чём подсудимый неоднократно докладывал, поэтому наркотики могли подкинуть. Что касается, одного миллиона тенге, то эти деньги он ранее брал в долг у своего коллеги, и вёз ему их отдавать, так как тот попросил срочно вернуть долг.

Примечательно, что весь судебный процесс Арман Амзе был в медицинской маске. И с самого начала подал ходатайство о том, чтобы СМИ не присутствовали в зале суда и не писали о его уголовном деле. Но судья ему в этом отказала, сообщив, что уголовное дело является открытым, поэтому журналисты имеют полное право на нём присутствовать и освещать весь ход процесса.

В итоге суд признал Армана Амзе виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим). Кроме этого, подсудимого лишили специального звания капитан полиции, а также права занимать государственные должности, должности судьи, посты председателя Нацбанка на пожизненный срок.

Подсудимый был категорически не согласен с приговором и подал на него апелляцию. Сегодня её рассмотрели. Коллегия судей также посчитала доводы Амзе неубедительными, а его вину полностью доказанной.

Кстати, согласно обвинению, Амзе действовал в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками полиции. Кто были эти сотрудники полиции, в рамках данного уголовного дела не выясняли. Адвокаты бывшего полицейского пояснили, что у них есть ещё возможность обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде. Но воспользуются ли они ею, будет зависеть от желания подсудимого. В любом случае сегодня приговор вступил в законную силу, а это значит, что Амзе направят в колонию по месту отбывания наказания. До рассмотрения апелляции подсудимый находился в следственном изоляторе Костаная.