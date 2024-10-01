Осуждённый в Уральске умышленно повредил две видеокамеры

Осуждённый в казахстанской колонии умышленно повредил две камеры сплошного видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО.



Он отбывал наказание в учреждении №28 в Уральске (максимальной безопасности) за тяжкие преступления. Видеокамеры повредил с целью нарушения установленного порядка, так как был злостным нарушителем с отрицательной степенью поведения, сообщили в прокуратуре.

"С учётом принципиальной позиции гособвинителя доказана виновность осуждённого по статье 428-1 часть 1 Уголовного кодекса. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. Иск о возмещении ущерба государству удовлетворён в полном объёме", – отметили в прокуратуре.