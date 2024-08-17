46-летний осуждённый свёл счёты с жизнью в колонии Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Инцидент произошёл вечером 13 августа в учреждении средней безопасности. По информации Комитета уголовно-исполнительной системы, заключённый отбывал наказание за совершение изнасилования своей малолетней дочери и доведение её до суицида.

"На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, в которой осуждённый просил никого не винить в произошедшем. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Осуждённый на протяжении всего срока отбывания наказания не поддерживал связи с внешним миром: не получал посылок, не имел свиданий и телефонных звонков", – сообщили в КУИС РК.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств данного происшествия, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.