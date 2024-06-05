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Осуждённый сбежал из колонии-поселения в Карагандинской области

Вчера, 23:20
АВТОР
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polisia.kz Вчера, 23:20
Вчера, 23:20
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Фото: polisia.kz

В Карагандинской области из колонии-поселения сбежал осуждённый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Побег был совершён 5 июня. Обстоятельства пока неизвестны.

"По факту уклонения, а именно невозвращения с рабочего места отбывающего наказание в учреждении минимальной безопасности, проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Задействован личный состав учреждения и ДУИС", – прокомментировали в КУИС РК.

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