Осуждённый сбежал из колонии-поселения в Карагандинской области
Вчера, 23:20
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Вчера, 23:20Вчера, 23:20
125Фото: polisia.kz
В Карагандинской области из колонии-поселения сбежал осуждённый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Побег был совершён 5 июня. Обстоятельства пока неизвестны.
"По факту уклонения, а именно невозвращения с рабочего места отбывающего наказание в учреждении минимальной безопасности, проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Задействован личный состав учреждения и ДУИС", – прокомментировали в КУИС РК.