Осуждённый сбежал из колонии-поселения в Карагандинской области

В Карагандинской области из колонии-поселения сбежал осуждённый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Побег был совершён 5 июня. Обстоятельства пока неизвестны.

"По факту уклонения, а именно невозвращения с рабочего места отбывающего наказание в учреждении минимальной безопасности, проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Задействован личный состав учреждения и ДУИС", – прокомментировали в КУИС РК.