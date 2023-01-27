Лента новостей
- Через Telegram-чат группа наркоторговцев сбывала мефедрон в Туркестанской области 12:08 28
- Кэшбэк за поездку по стране хотят ввести в Казахстане 12:01 82
- ЦИК частично допустил две новые партии к выборам депутатов маслихата 11:58 79
- Альбина Какенова вышла в финал юниорского турнира Australian Open 11:54 98
- Сколько в Казахстане стоит родить ребенка "из пробирки" 11:45 116
- Антикор задержал заместителя директора павлодарского филиала "Казпочты" 11:37 166
- Директор шымкентского КТЖ подозревается в системном взяточничестве 11:07 323
- Преподавателя вуза задержали при получении взятки в Таразе 10:50 347
- Каким банкам казахстанцы доверяют свои вклады 10:49 221
- Новую систему субсидирования в сельском хозяйстве разработали в Казахстане 10:26 284
- Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова 10:13 867
- Осуждённый пропагандировал терроризм в колонии и получил новый срок 09:53 405
- Меры по улучшению инвестиционного климата рассмотрели в правительстве 09:46 291
- В Шымкенте мужчина получил ожоги, спасая жену и детей из огня 09:28 301
- Товарооборот Казахстана и Ирана достиг 500 млн долларов в 2022 году 09:05 373
- Около 70 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 08:50 358
- Астероид размером с автобус пролетел рядом с Землёй 08:30 424
- На 117 миллионов тенге оштрафовали "зайцев" в автобусах Астаны за год 07:44 543
- 100 миллионов тенге задолжала госкомпания бизнесмену Астаны 06:39 1798
- Взрыв в "Оружейной палате" в Костанае: начался суд над директором магазина 05:03 463
- Десятки таксистов-нелегалов оштрафовали за приставание в аэропортах и вокзалах РК 04:25 538
- В Казахстане создадут третьего телеком-оператора 03:32 665
- Мечту подростка исполнили полицейские в Усть-Каменогорске 02:48 682
- Паломники из Алматы подали заявление в полицию на турфирму 01:21 584
- В Павлодаре задержан замглавы областного филиала "Казпочты" 00:10 694
- Десятки жилых домов в Рудном снова остались без отопления 26.01.2023 515
- Военный из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей" 26.01.2023 1363
- Парламентские выборы обсудили на экспертной площадке КИСИ 26.01.2023 570
- Подростков в Казахстане будут вакцинировать от вируса папилломы человека 26.01.2023 628
- Екатерина Шульман стала профессором казахстанского вуза 26.01.2023 1026
- В Казахстане зарегистрированы 18 филиалов партии Respublica 26.01.2023 642
- Сколько заработала Рыбакина за выход в финал Australian Open 26.01.2023 767
- Мать сожгла ребёнка в печке в Акмолинской области 26.01.2023 3096
- "Ни один мой родственник не стал судьёй". Чем гордится Жакип Асанов 26.01.2023 738
- Чем конструктивная критика власти отличается от огульной, рассказал политолог 26.01.2023 659
- Почти 2000 машин легализовали в Казахстане 26.01.2023 706
- "Я даже наградил его" - Асанов о своём отношении к арестованному журналисту Козачкову 26.01.2023 896
- Какие новые обвинения выдвигают Жанболату Мамаю 26.01.2023 663
- Почему судебные процессы закрывают для СМИ, спросили у Жакипа Асанова 26.01.2023 633
- Кто и как сдаёт декларацию о доходах в 2023 году в Казахстане 26.01.2023 740
- "Стыдно за многих моих коллег" - экс-глава Верховного суда РК 26.01.2023 1203
- "Отдыхают постоянно в Европе" - Смагулов о незаконном обогащении чиновников 26.01.2023 1108
- Сколько зон в Астане, не покрытых сотовой связью, рассказали в МЦРИАП 26.01.2023 573
- Председатель Верховного суда сообщил Токаеву о ходе судебной реформы 26.01.2023 690
- Результаты космического мониторинга казахстанцы могут увидеть на специальном сайте - МЦРИАП 26.01.2023 609
- Около пяти тысяч сёл подключены к широкополосному интернету в Казахстане 26.01.2023 779
- Более тонны инвестиционного золота выкупили казахстанцы в 2022 году 26.01.2023 649
- В 2022 году зафиксировали 500 сбоев информсистем госорганов - МЦРИАП 26.01.2023 734
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 614
- "По всей стране проведем работу с медперсоналом" - Гиният о продаже младенца в Таразе 26.01.2023 910
- Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open 26.01.2023 789
- Министр здравоохранения высказалась о хиджаме новорождённым 26.01.2023 736
- Государство не должно останавливать работу сетей связи в период ЧС - Мусин 26.01.2023 565
- Срок получения дородовых выплат значительно ускорят в Казахстане 26.01.2023 555
- 15-летнюю школьницу украли замуж в Туркестанской области 26.01.2023 1374
- По дну Каспийского моря проложат подводную линию оптической связи 26.01.2023 569
- В Казахстане появятся суперЦОНы - Мусин 26.01.2023 634
- Ажар Гиният объяснила, почему написала заявление в полицию 26.01.2023 714
- Казахстанские экологи изучат воды Каспия для реабилитации тюленей 26.01.2023 658
- 230 камер видеонаблюдения установили в микрорайонах Астаны 26.01.2023 676
- Партия зелёных "Байтақ" представила свою Грету Тунберг 26.01.2023 616
- ЕАБР намерен инвестировать в Казахстан более миллиарда долларов 26.01.2023 651
- Полиция Жамбылской области опубликовала список преступников в розыске 26.01.2023 679
- Стала известна дата завершения строительства нового терминала аэропорта Алматы 26.01.2023 655
- По программе "Ауыл - ел бесігі" украли 450 миллионов тенге в СКО 26.01.2023 702
- Пенсионные активы ЕНПФ составили 14,7 триллиона тенге 26.01.2023 686
- Больше всего медицинских уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы 26.01.2023 833
- В ТЮЗе имени Сац проведут капремонт и построят новую сцену 26.01.2023 585
- "Я хотел бы встретить здесь старость". Как релоканты из России полюбили Казахстан 26.01.2023 1563
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 1478
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 1249
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 793
- В "Самрук-Казына" подняли зарплаты производственному персоналу 26.01.2023 635
- Озеро Сайран в Алматы начнут благоустраивать впервые за 50 лет 26.01.2023 995
- Почему Питер Фостер так долго возглавляет Air Astana, объяснили в "Самрук-Казына" 26.01.2023 1049
- В Казахстане почти на 3% сократились грузоперевозки за год 26.01.2023 636
- Полиция нашла тех, кто установил капкан в президентском парке Астаны 26.01.2023 2296
- Стали известны имена новых председателей комитетов в сенате 26.01.2023 648
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 927
- Жакип Асанов стал вице-спикером сената 26.01.2023 726
Осуждённый пропагандировал терроризм в колонии и получил новый срок
Сотрудники Комитета национальной безопасности завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина "У" по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
По данным комитета, 5 января 2023 года судом № 2 города Уральска он признан виновным по части 1 статьи 256 УК РК - "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества" и приговорён к 4,5 годам лишения свободы.
Уточняется, что "У" с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключённых.
Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу.
-
Trend news
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 1475
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 1248
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 789
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 925
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 1907
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 1928
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 2572
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1246
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1281
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 1812
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1406
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2002
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1469
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 1664
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3355
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 1812
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 1779
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 12840
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1569
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2020
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5452
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2002
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2351
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 2776
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9022
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2243
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 15816
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3125
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2462
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 129763
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2311
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 38904
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 5854
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 5256
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5593
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 14395
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6177
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 19083
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9356
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2460
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3136
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2551
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2951
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 25636
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8207
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2342
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5120
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2698
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3134
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9940
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9541
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 8107
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 4639
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4841
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4950
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6857
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3134
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 3583
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4317
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 54885
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4271
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 5947
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 3504
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 4233
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 4657
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 4914
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 8632
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 10688
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 4234
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 4223
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 15636
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 6284
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 4720
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 4189
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 6849
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 10559
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 41885
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 45534
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 4848
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 4812
-
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 610
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 1193
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 904
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1023
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 1327
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1118
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 1655
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1334
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1562
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 1687
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 1634
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 1621
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1599
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1468
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1666
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1727
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1708
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1700
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1949
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1813
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2151
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2183
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2080
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2050
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2204
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2179
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2389
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2264
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2186
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2278
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2405
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4766
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2965
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3339
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 4275
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 3965
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 3944
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 3887
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3580
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 4694
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 4926
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 6606
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 6679
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 6638
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5046
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 4937
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5188
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 5349
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5036
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4827
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6071
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 5832
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 6356
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6233
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6128
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 6630
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7070
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7467
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 7923
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7238
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 8107
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 7930
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 8144
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 8119
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 8246
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 9046
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 9084
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 8755
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 9307
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 8996
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 9043
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 8470
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 9208
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 9577
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 9182
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 9489
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 9022
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 9617
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 9159
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 10276