Осуждённый пропагандировал терроризм в колонии и получил новый срок

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Сотрудники Комитета национальной безопасности завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина "У" по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

По данным комитета, 5 января 2023 года судом № 2 города Уральска он признан виновным по части 1 статьи 256 УК РК - "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества" и приговорён к 4,5 годам лишения свободы.

Уточняется, что "У" с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключённых.

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу.