Осуждённый представлялся почётным гражданином РК и раздавал интервью телеканалам
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На реальный срок лишения свободы заменили наказание осуждённому за мошенничество мужчине в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Представление службы пробации в отношении А. Әпсейтова рассмотрели в Турксибском районном суде. Ужесточить ему наказание решили в связи с неоднократным нарушением условий режима.
"Установлено, что осужденный, без уведомления уполномоченного органа выезжал за пределы административно-территориальной единицы, где посещал увеселительные заведения и, представляясь советником председателя "Центра содействия политике президента по противодействию коррупции" и почетным гражданином РК, посещал мероприятия и давал интервью телеканалам", - сообщили в суде.
Ранее приговором Ауэзовского районного суда от 02.11.2023 года А. признан виновным в мошенничестве и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.
Постановлением суда представление службы пробации удовлетворено. Условный срок заменён на реальный. Срок отбытия наказания исчисляется с 4 ноября 2024 года.
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