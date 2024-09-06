Осуждённый представился замакима ВКО и обманул предпринимателя на 50 млн тенге

В Усть-Каменогорске осудили мошенника, завладевшего 50 млн тенге предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что Абдрахманов А., отбывающий наказание в местах лишения свободы за мошенничество, получив доступ к сотовому телефону, звонил крупным предпринимателям и, представляясь заместителем акима области, просил оказать помощь в устранении последствий паводков.

На просьбу откликнулся один из бизнесменов.

"Злоумышленник признан виновным в завладении денежными средствами предпринимателя в сумме 50 миллионов тенге под предлогом дальнейшего предоставления субъекту бизнеса льгот и преференций. Приговором суда путём сложения ранее вынесенного наказания ему назначено восемь лет лишения свободы", - сообщили в Антикоре.

Приговор в законную силу пока не вступил.