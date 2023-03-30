Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан

Фото: ДУИС по Карагандинской области

В одной из колонии Карагандинской области осуждённый нарисовал портрет популярного казахстанского рэпера Раимбека Бактыгереева, выступающего под псевдонимом Raim, и его супруги певицы Ерке Есмахан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДУИС региона.

"Мне очень нравятся песни Raim-a, и даже здесь в местах лишения свободы я продолжаю следить за его творчеством. После того, как я узнал в новостях, о том, что Raim и Ерке Есмахан провели обряд никах, я решил нарисовать их портрет, хочу отправить ему по почте", - сказал осуждённый.

Он рассказал, что с детства любит рисовать, но своё творчество начал развивать именно в колонии, так как здесь у него больше свободного времени и есть возможность участвовать в различных конкурсах, которые проводятся в учреждении. На написание этой картины у него ушло три дня, рисовал он простыми карандашами.

Администрация учреждения №33 отмечает, что рисование является одним из эффективных методов развития личности и творческого потенциала осуждённых. Для таких целей на территории учреждения имеется секция прикладного искусства и художественной самодеятельности.