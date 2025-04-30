Житель Туркестанской области, ранее осуждённый за хулиганство и вымогательство, снова оказался на скамье подсудимых из-за нарушений порядка отбывания наказания, передаёт BaigeNews.kz. В 2023 году ему было назначено наказание в виде ограничения свободы с пробационным контролем, однако он не воспользовался предоставленной возможностью исправиться.

В январе текущего года против него было возбуждено досудебное расследование по факту незаконного ношения огнестрельного оружия. Кроме того, он неоднократно игнорировал обязательные регистрации в службе пробации, снял электронное средство контроля и управлял автомобилем без водительских прав. Эти действия стали основанием для представления службы пробации о замене наказания на лишение свободы.

Первоначально суд оставил это представление без удовлетворения, но прокуратура обжаловала решение, указав на антиобщественное поведение осуждённого. В итоге апелляционный суд отменил решение и направил мужчину в исправительное учреждение. Постановление вступило в законную силу.

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