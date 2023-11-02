Осуждённым за пытки экс-полицейским смягчили приговор в Шымкенте

У подозреваемого остановилось сердце, пока его пытали полицейские. Стражей порядка осудили, но сейчас смягчили приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

В Шымкенте пересмотрели решение суда в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, которых осудили по делу о смерти после пыток в стенах департамента полиции.

Апелляционная коллегия изменила приговор шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам в отношении Уалихана Жанибекова и Динмухамеда Исаева.

"Судебной коллегией постановлено, действия Жанибекова, которого осудили по статье 146 части 3 переквалифицировать на статью 146 часть 2 пункт 1. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шестьесяцев с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года",- рассказали в пресс-службе суда Шымкента.

Отметим, что Уалихана Жанибекова изначально приговорили к семи годам лишения свободы.

Его коллегу апелляционная коллегия признала невиновным и оправдала в связи с отсутствием в его действиях состава указанного уголовного правонарушения, тогда как суд первой инстанции начальника отдела полиции Каратауского района Динмухамеда Исаева приговорил к трём годам и шести месяцам заключения, а также лишил звания подполковника полиции.

Согласно материалам дела, в стенах департамента полиции скончался задержанный по подозрению в угоне автомобиля в декабре 2021 года Нурболат Жумабаев. Во время "допроса" у мужчины остановилось сердце. Сначала полицейские заявили, что он почувствовал себя плохо и скончался до приезда скорой помощи, но родственники заявили о множестве повреждений на теле погибшего, и в правоохранительных органах начали служебную проверку и установили четверых подозреваемых в применении насилия и пыток, которых затем осудили.