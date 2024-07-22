Осуждённых за разбой оправдал суд в Актюбинской области

Приговором коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда оправданы граждане Ы. и Н., осужденные за совершение разбоя, передаёт BaigeNews.kz.

Рассмотрев материалы уголовного дела и заслушав показания свидетелей, судебная коллегия пришла к выводу, что осуждённые подлежат оправданию в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения.

"По версии органов следствия, в 2016 году мужчины совершили разбой в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с А. и Б., а именно нападение с целью хищения чужого имущества - машины стоимостью 9 миллионов тенге. Приговором СМУС от 29 декабря 2016 года А. и Б. осуждены к 10 и 12 годам лишения свободы. Судебная коллегия пришла к выводу, что доказательств с достоверностью подтверждающих участие подсудимых Ы. и Н. в совершении разбойного нападения, в ходе досудебного следствия стороной обвинения не представлено. Более того, допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, которые привели к признанию недопустимыми ряда доказательств", - сообщили в суде.