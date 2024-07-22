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Осуждённых за разбой оправдал суд в Актюбинской области

Сегодня, 18:32
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
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Фото: baigenews.kz

Приговором коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда оправданы граждане Ы. и Н., осужденные за совершение разбоя, передаёт BaigeNews.kz.

Рассмотрев материалы уголовного дела и заслушав показания свидетелей, судебная коллегия пришла к выводу, что осуждённые подлежат оправданию в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения.

"По версии органов следствия, в 2016 году мужчины совершили разбой в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с А. и Б., а именно нападение с целью хищения чужого имущества - машины стоимостью 9 миллионов тенге. Приговором СМУС от 29 декабря 2016 года А. и Б. осуждены к 10 и 12 годам лишения свободы. Судебная коллегия пришла к выводу, что доказательств с достоверностью подтверждающих участие подсудимых Ы. и Н. в совершении разбойного нападения, в ходе досудебного следствия стороной обвинения не представлено. Более того, допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, которые привели к признанию недопустимыми ряда доказательств", - сообщили в суде.

При таких обстоятельствах судебная коллегия вынесла новый оправдательный приговор.

За оправданными признано право на реабилитацию.

Кроме того, апелляционным судом в связи с допущенными нарушениями вынесено частное постановление в адрес департамента полиции и прокуратуры области.

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