Осуждённых за разбой оправдал суд в Актюбинской области
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Приговором коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда оправданы граждане Ы. и Н., осужденные за совершение разбоя, передаёт BaigeNews.kz.
Рассмотрев материалы уголовного дела и заслушав показания свидетелей, судебная коллегия пришла к выводу, что осуждённые подлежат оправданию в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения.
"По версии органов следствия, в 2016 году мужчины совершили разбой в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с А. и Б., а именно нападение с целью хищения чужого имущества - машины стоимостью 9 миллионов тенге. Приговором СМУС от 29 декабря 2016 года А. и Б. осуждены к 10 и 12 годам лишения свободы. Судебная коллегия пришла к выводу, что доказательств с достоверностью подтверждающих участие подсудимых Ы. и Н. в совершении разбойного нападения, в ходе досудебного следствия стороной обвинения не представлено. Более того, допущены нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, которые привели к признанию недопустимыми ряда доказательств", - сообщили в суде.
При таких обстоятельствах судебная коллегия вынесла новый оправдательный приговор.
За оправданными признано право на реабилитацию.
Кроме того, апелляционным судом в связи с допущенными нарушениями вынесено частное постановление в адрес департамента полиции и прокуратуры области.
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