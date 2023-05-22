Осуждённые вывели из строя 293 камеры в колониях - МВД

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Почти 3,5 тысячи нарушений выявили в учереждениях уголовно-исполнительной системы с помощью камер видеонаблюдения с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин.

"На сегодняшний день в колониях установлено более 22 тысяч видеокамер, что полностью исключает наличие в них “слепых зон”. Введение сплошного видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы нацелено на обеспечение правопорядка и недопущение чрезвычайных происшествий и преступлений. Видеонаблюдение также имеет систему искусственного интеллекта, позволяющая не только идентифицировать личность или автотранспорт, но и выявить совершаемое правонарушение путем визуального осмотра территории оператором", - рассказал он.

Несмотря на то, что внедрение сплошного видеонаблюдения в учреждениях направлено на улучшение правового положения контингента и предотвращение противоправных действий, осужденные вывели из строя 293 камеры.

В отношении таких нарушителей режима содержания наложено 45 дисциплинарных взысканий с возмещением причиненного ущерба, начато 49 досудебных расследований.

"В комитете УИС создан ситуационный центр, в который транслируется видео из всех пенитенциарных учреждений страны. Это позволяет контролировать жизнедеятельность колоний и реагировать на нарушения не только на региональном уровне, но и на уровне комитета. Для надзирающих прокуроров обеспечивается возможность удаленного просмотра видеоизображений. В результате только за первый квартал этого года операторами видеонаблюдения выявлено 3 402 нарушения режима содержания", - отметили в МВД.

За 2022 год с помощью камер выявили 2779 нарушений. Выявлено 4 канала проникновения запрещенных предметов. Пресечено 79 конфликтов и 9 групповых неповиновений спецконтингента. Предотвращено 13 суицидов и 3 побега.

Всего за год количество жалоб содержащихся в учреждениях УИС на незаконные действия сотрудников сократилось в 4 раза.