Осуждённые напали на контролёров колонии в Усть-Каменогорске

Часовому пришлось стрелять.

Несколько выстрелов прозвучали ночью в колонии в Усть-Каменогорске. В региональном командовании "Шығыс" объяснили, что произошло, передаёт BaigeNews.kz.

"14 апреля около 00:21 вблизи одного из постов по охране учреждения №16 неизвестное лицо перебросило через ограждение запрещённый предмет. Свёрток упал на тропу контролёров. Часовой поста заметил, что к месту переброса выбежали трое осуждённых. В тот же момент прибежали два контролёра воинской части 6699, чтобы задержать осуждённых. Но те оказали сопротивление. Гвардеец, охранявший пост, видя что жизни и здоровью контролёров грозит опасность, сделал предупреждение и произвёл выстрел вверх", - сообщил начальник пресс-службы командования Багдат Амангельды.

Контролёры нашли свёрток, один из них выкинул его в сторону основного ограждения. Тогда один из осуждённых побежал к забору, чтобы забрать "посылку".

"Часовой, увидев, что осуждённый проник на внутреннюю контрольную следовую полосу, предупредил его окриком: "Стой! Назад! Стрелять буду!" и второй раз выстрелил в воздух. Осуждённый, испугавшись, побежал обратно, и был задержан резервной группой контролёров", - уточнили в пресс-службе командования.

Двое осуждённых пытались скрыться в жилой зоне, но тоже были задержаны войсковым нарядом во главе с дежурным помощником начальника учреждения.