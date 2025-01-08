В колонии Шымкента трудоустроили 160 осуждённых. В учреждении №54 запустили производство по пошиву спецодежды, передаёт BaigeNews.kz.



Осуждённые изготавливают форменную одежду для органов внутренних дел и Национальной гвардии. Заключён предварительный договор о государственных закупках по пошиву обмундирования на сумму 1,5 миллиарда тенге.



Ведутся переговоры с инвесторами по производству носков, нижнего и постельного белья.

Цель акции - интеграция отбывших срок граждан в общество.