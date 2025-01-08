Осуждённые начали шить форму для полицейских в Шымкенте
Уже есть заказы на 1,5 миллиарда тенге.
Сегодня, 15:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
97Фото: pxhere.com
В колонии Шымкента трудоустроили 160 осуждённых. В учреждении №54 запустили производство по пошиву спецодежды, передаёт BaigeNews.kz.
Осуждённые изготавливают форменную одежду для органов внутренних дел и Национальной гвардии. Заключён предварительный договор о государственных закупках по пошиву обмундирования на сумму 1,5 миллиарда тенге.
Ведутся переговоры с инвесторами по производству носков, нижнего и постельного белья.
Цель акции - интеграция отбывших срок граждан в общество.
Самое читаемое
- Массовая драка в атырауском селе: один погиб, семеро задержаны
- В Бразилии расшифровали данные чёрных ящиков разбившегося под Актау самолёта
- На священный город Мекка обрушились наводнения
- Офис интернет-мошенников обнаружили в Темиртау
- Нападение на супружескую пару в Алматы: в полиции рассказали подробности