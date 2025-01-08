  • 8 Января, 16:19
  • BAIGENEWS

Осуждённые начали шить форму для полицейских в Шымкенте

Уже есть заказы на 1,5 миллиарда тенге.

Сегодня, 15:21
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: pxhere.com

В колонии Шымкента трудоустроили 160 осуждённых. В учреждении №54 запустили производство по пошиву спецодежды, передаёт BaigeNews.kz.
 
Осуждённые изготавливают форменную одежду для органов внутренних дел и Национальной гвардии. Заключён предварительный договор о государственных закупках по пошиву обмундирования на сумму 1,5 миллиарда тенге.
 
Ведутся переговоры с инвесторами по производству носков, нижнего и постельного белья.

Цель акции - интеграция отбывших срок граждан в общество. 

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