Осуждённую за создание финпирамиды выпустили на свободу в Астане

Ущерб по делу превышал 39 миллионов тенге

Женщину, осуждённую за создание и руководство финансовой пирамидой осудили на пять лет лишения свободы в Кокшетау, но менее чем через год выпустили на свободу, передаёт BaigeNews.kz.

Приговором городского суда 28 августа 2023 года гражданка К. осуждена по пункту 2) части 3 статьи 217 УК, её признали виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой в группе лиц по предварительному сговору, с причинением материального ущерба более 20 потерпевшим на общую сумму 39 899 953 тенге.

9 июня 2024 года осуждённая обратилась в межрайонный суд по уголовным делам Астаны с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы либо штраф. 26 июня ходатайство женщины оставили без удовлетворения ввиду его преждевременности и не достижении целей наказания.

Однако постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны 15 августа судебный акт отменён как незаконный и необоснованный.

"В соответствии с частью 1 статьи 73 УК, лицо, отбывающее наказание за тяжкое преступление, в случае полного возмещения им ущерба, причинённого преступлением, либо отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания. Апелляционной инстанцией установлено, что К. отбыла предусмотренный законом срок наказания (1/3 часть), злостных нарушений не допускала, имеет одно поощрение, полностью возместила ущерб всем потерпевшим, которые просили смягчить ей наказание", - сообщили в суде.

Ввиду соблюдения осуждённой всех требований закона, судебной коллегией суда Астаны ходатайство К. удовлетворено, неотбытая часть наказания заменена на ограничение свободы с установлением пробационного контроля. Женщину освободили из-под стражи.

Судебный акт вступил в законную силу.