Осуждённой-нарушительнице ограничение свободы заменили на тюрьму
Находясь на учёте службы пробации, она неоднократно нарушала условия отбывания наказания
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За нарушения осуждённой ограничение свободы заменили на лишение свободы в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Случай произошёл с молодой женщиной, осуждённой Каракиянским районным судом за кражу. Находясь на учёте службы пробации, она неоднократно нарушала условия отбывания наказания: отсутствовала дома, была привлечена к административной ответственности за нарушение тишины и выезжала за пределы разрешённой территории без уведомления об этом службы пробации.
В связи с систематическими нарушениями служба пробации направила представление в суд. Постановлением суда оставшаяся часть наказания – полтора года – заменена на лишение свободы.
"Наша задача – не только контролировать, но и помогать осуждённым осознавать важность порядка и дисциплины для их будущего", – отметили сотрудники службы пробации.
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