Осуждённой-нарушительнице ограничение свободы заменили на тюрьму

За нарушения осуждённой ограничение свободы заменили на лишение свободы в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Случай произошёл с молодой женщиной, осуждённой Каракиянским районным судом за кражу. Находясь на учёте службы пробации, она неоднократно нарушала условия отбывания наказания: отсутствовала дома, была привлечена к административной ответственности за нарушение тишины и выезжала за пределы разрешённой территории без уведомления об этом службы пробации.

В связи с систематическими нарушениями служба пробации направила представление в суд. Постановлением суда оставшаяся часть наказания – полтора года – заменена на лишение свободы.