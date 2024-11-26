  • 26 Ноября, 04:40
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Осуждённой-нарушительнице ограничение свободы заменили на тюрьму

Находясь на учёте службы пробации, она неоднократно нарушала условия отбывания наказания

Сегодня, 03:30
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 03:30
Сегодня, 03:30
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Фото: polisia.kz

За нарушения осуждённой ограничение свободы заменили на лишение свободы в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Случай произошёл с молодой женщиной, осуждённой Каракиянским районным судом за кражу. Находясь на учёте службы пробации, она неоднократно нарушала условия отбывания наказания: отсутствовала дома, была привлечена к административной ответственности за нарушение тишины и выезжала за пределы разрешённой территории без уведомления об этом службы пробации.

В связи с систематическими нарушениями служба пробации направила представление в суд. Постановлением суда оставшаяся часть наказания – полтора года – заменена на лишение свободы. 

"Наша задача – не только контролировать, но и помогать осуждённым осознавать важность порядка и дисциплины для их будущего", – отметили сотрудники службы пробации.

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