Осуждённому за разжигание розни Ермеку Нарымбаеву смягчили приговор

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В суде Конаева рассмотрели ходатайство Ермека Нарымбаева, осуждённого за разжигание национальной розни, о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания, передаёт BaigeNews.kz.

Прокурор просил удовлетворить ходатайство осуждённого.

В суде отметили, что Нарымбаев имеет поощрение, отбыл третью часть наказания, то есть год пять месяцев и семь дней. Взыскания погашены. Общественную опасность совершённого преступления осознал и раскаивается в содеянном.

По приговору суда материального ущерба не имеет.

"Постановлением суда осуждённому Н. неотбытая часть наказания в виде лишения свободы, составляющая 11 месяцев 8 дней по вступлению постановления в законную силу заменена на более мягкий вид наказания в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - сказано в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, Нарымбаева задержали в ночь на 6 февраля 2022 года в аэропорту Алматы, куда он прилетел рейсом из Киева.

"Задержанный находился в розыске. Приговором суда Нарымбаев Е.Е. осужден по статье 174 УК РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) с применением меры наказания в виде лишения свободы", – сообщили в прокуратуре.

Как пояснил тогда замначальника департамента полиции Алматы, Нарымбаев после приговора к ограничению свободы должен был встать на пробационный контроль, но он этого не сделал, в связи с чем был объявлен в розыск.