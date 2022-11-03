Осуждённому многодетному отцу-одиночке подарили квартиру в Семее

Фото: astanatv.kz

В жизни многодетного отца-одиночки Серикжана Аманкулова произошло настоящее чудо. Мужчина вопитывает четверых детей. Жена ушла от него из-за беспросветной нищеты. Чтобы принести домой деньги, мужчина решился на воровство. За эту кражу и осуждён. Однако после приговора жизнь семьи кардинально изменилась в лучшую сторону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У Серикжана Аманкулова две дочери и два сына. Старшая - первоклассница, младшему – всего два года. По словам отца-одиночки, жена бросила его с детьми и вышла замуж год назад.

Серикжан признаёт, добытчиком в семье не был, жили на пенсию его брата-инвалида и мамы. А потом решился на преступление. Украл аккумулятор.

"Я совершил ошибку из-за безысходности и бедности. Сейчас исправляюсь", - признал мужчина.

Семейчанин получил условный срок. Проблемами горе-добытчика занялись сотрудники службы пробации. Совместно с благотворителями и волонтёрами купили большой семье трехкомнатную квартиру. Обустроили жилье, помогли погасить кредит и перечислили полмиллиона тенге на дальнейшие нужды.

Теперь Серикжан зарабатывает на жизнь честным трудом: устроился водителем. Дома тоже всё налажено. Его мать помогает по хозяйству, смотрит за детьми.