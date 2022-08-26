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  • Осуждённая за хищения экс-глава статагентства Анар Мешимбаева выпустила книгу
BaigeNews.kz Сегодня, 12:18
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Фото: BaigeNews.kz

Осуждённая за хищения экс-глава статагентства Анар Мешимбаева выпустила книгу

Экс-председатель бывшего госагентства по статистике Казахстана Анар Мешимбаева написала книгу, передаёт BaigeNews.kz. Аdтобиографичный труд "Важен каждый" уже появился на книжных полках страны.

"Десять лет государственной службы, ссылка, арест, разлука с несовершеннолетней дочерью и срок по обвинению в несуществующем хищении бюджетных средств. Такой сценарий мог бы быть основой детективного фильма. Но эта книга основана на реальных событиях, за которыми тысячи дней веры, любви, надежды и испытаний. Автор – Анар Мешимбаева – руководитель Агентства по Статистике Республики Казахстан в 2007–2009 годах", – говорится в аннотации к книге.

В своей книге Анар Мешимбаева рассказывает, как начинала работать в госорганах и своей "взлетной карьере". Сначала в Агентстве  стратегического планирования, Министерстве экономики и бюджетного планирования, Институте экономических исследований, Администрации Президента, а после в Агентстве по статистике. Экс-глава госагентства рассказала и о своём задержании в аэропорту, когда шло следствие на глазах у 14-летней дочери. И о том, как скрывалась в Москве. 

Одну иг глав книги Анар Мешимбаева посвятила воспоминанию, как впервые решила заявить о своей невиновности руководству страны.    

"Я решаюсь написать президенту подробное письмо. Объяснение на одну страницу – до переписи оставалось полгода, в стране не оказалось ни бумаги нужного качества и количества, ни типографии большой мощности. Я была вынуждена подключиться к решению этих проблем, поскольку нельзя было срывать перепись. В 2009 году это письмо не дошло до адресата, после моего ареста в 2013-м – тоже".

К написанию книги экс-глава статагентства приступила после выхода на свободу в 2018 году. Ранее, в 2015, 2016 и 2017 годах суд отказывал Мешимбаевой в условно-досрочном освобождении.

Напомним, бывший председатель Агентства РК по статистике Анар Мешимбаева была задержана в феврале 2013 года. Она находилась в межгосударственном розыске по линии Интерпола. Отставка Мешимбаевой произошла в октябре 2009 года на фоне скандала, разгоревшегося в агентстве после проведения общереспубликанской переписи населения. Её подозревали в хищении средств, выделенных на кампанию. Сумма ущерба по уголовному делу составила 758 миллионов тенге. Также ей были выдвинуты обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба государству на сумму 3,5 миллиона тенге. 

Анар Мешимбаева вышла на свободу пятого февраля 2018 года после четырёх лет заключения в колонии общего режима в Алматинской области. 

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#книги #статистика #уголовное дело #хищения
Сегодня, 12:18
140
Журналист

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