  • 21 Ноября, 10:07
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Осуждён глава городской Центральной таможенной лаборатории Алматы

Алмалинским районным судом г.Алматы осуждены руководитель городской Центральной таможенной лаборатории А. Сатыбалдиев и главный специалист Б. Алибеков.

Сегодня, 09:21
АВТОР
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sud.gov.kz Сегодня, 09:21
Сегодня, 09:21
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Фото: sud.gov.kz

Они признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов, передаёт BaigeNews.kz.

Сатыбалдиеву и Алибекову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

Этим же приговором таможенные брокеры Николасс В., Казанцева С. и Гаруни С. за дачу взятки указанным должностным лицам осуждены к штрафу.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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