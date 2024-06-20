Осуждены воры, прокопавшие туннель в ювелирный магазин в Степногорске

В Степногорске осудили воров, которые через подкоп пробрались в ювелирный магазин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Приятели прокопали туннель и через дыру в полу вынесли 1365 золотых украшений на общую сумму 71 миллион тенге. Когда их поймала полиция, они уже успели всё сбыть, но деньги потратили лишь частично.

В суде воры признали вину и раскаялись. Одному суд определил наказание в виде шести лет лишения свободы, а другому – семи лет. Оба должны вернуть хозяину магазина ещё 30 миллионов тенге.