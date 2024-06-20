Осуждены воры, прокопавшие туннель в ювелирный магазин в Степногорске
Сегодня, 02:33
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Сегодня, 02:33Сегодня, 02:33
136Фото: BaigeNews.kz
В Степногорске осудили воров, которые через подкоп пробрались в ювелирный магазин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Приятели прокопали туннель и через дыру в полу вынесли 1365 золотых украшений на общую сумму 71 миллион тенге. Когда их поймала полиция, они уже успели всё сбыть, но деньги потратили лишь частично.
В суде воры признали вину и раскаялись. Одному суд определил наказание в виде шести лет лишения свободы, а другому – семи лет. Оба должны вернуть хозяину магазина ещё 30 миллионов тенге.
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