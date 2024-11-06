Осуждены сотрудники ДУИС ВКО

Судом города Усть-Каменогорск оглашен приговор в отношении сотрудников областного департамента уголовно-исполнительной системы, передаёт BaigeNews.kz.



Экс-заместитель начальника Учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости.



Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.



Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции.