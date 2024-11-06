  • 6 Ноября, 10:46
  • BAIGENEWS

Осуждены сотрудники ДУИС ВКО

Сегодня, 09:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sud.gov.kz Сегодня, 09:38
Сегодня, 09:38
126
Фото: sud.gov.kz

Судом города Усть-Каменогорск оглашен приговор в отношении сотрудников областного департамента уголовно-исполнительной системы, передаёт BaigeNews.kz.

Экс-заместитель начальника Учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции.

Самое читаемое

Наверх