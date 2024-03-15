Осуждены руководители финансовой пирамиды ТОО "Best Road Investment"

Государственным обвинителем в суде доказана виновность двух организаторов и менеджера финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Суть пирамиды заключалась в приобретении места в программе "Shanyrak Plus" по якобы приобретению жилья за 103 доллара США и привлечении двух вкладчиков, которые должны пригласить каждый еще по два вкладчика и так далее по нарастающей, тем самым построив уровни в иерархической структуре.

"За весь период деятельности компании с октября 2020 года по 31 декабря 2021 года по программе "Shanyrak Plus" ни один из 45 вкладчиков не получил желаемого дохода прибыли, а также жилья, общая сумма ущерба которых составила более 107 млн.тенге", - говорится в сообщении.

Приговором суда организаторы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, соучастник - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком до 7 лет.

Причиненный ущерб взыскан с осужденных.

Прокуратура города призывает граждан быть бдительными и воздерживаться от вкладов в сомнительные организации.