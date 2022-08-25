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  • Осуждены фигуранты дела по хищению 160 миллионов тенге госсубсидий в АПК
BaigeNews.kz Сегодня, 10:37
249
Фото: BaigeNews.kz

Осуждены фигуранты дела по хищению 160 миллионов тенге госсубсидий в АПК

Хищение госсубсидий в агропромышленном комплексе выявлены в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу. 

"Установлено, что директор ТОО "Шығыс Запад" Нетесов А.А. с использованием служебного положения, а так же Ануарбеков Ж.А. и Асанов Д.М. в период с 2018 по 2019 год в рамках госпрограммы путём обмана руководителей крестьянских хозяйств области совершили хищение свыше 161 миллионов тенге бюджетных средств. Выделяемые государством субъектам АПК деньги в качестве инвестиционного субсидирования стали предметом хищения по следующей схеме: лица сами выходили на фермеров, от их имени оформляли заявки и финансовые документы, в которых цена поставляемого оборудования для обводнения пастбищ завышалась в два раза, а разница похищалась", - сообщили в АФМ.

Фигуранты данного дела осуждены к 5 и 6 годам лишения свободы. 

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#субсидии #АПК #хищение #суд #сельское хозяйство
Сегодня, 10:37
249
Журналист

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