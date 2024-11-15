Осужденный спрятал телефон в варенном мясе в Павлодарской области

Мобильный телефон в вареном мясе пытался пронести мужчина в колонию, где отбывает наказание, в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники учреждения №44 минимальной безопасности зафиксировали случай попытки проноса мобильника осужденным. Для прикрытия он использовал продукты питания. Осужденный ранее выходил за пределы учреждения на основании ст. 143 УИК РК по заявке. На этот раз после возвращения он прошел стандартную процедуру досмотра.

"В ходе проверки в вареном мясе был обнаружен спрятанный мобильный телефон, который изъят сотрудниками учреждения. Этот случай подчеркивает важность соблюдения всех мер безопасности и контроля за перемещением запрещенных предметов в местах лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас проводится расследование, которое установит все обстоятельств происшествия.

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