Осужденный сбежал из колонии в Карагандинской области
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
60Фото: baigenews.kz
Сотрудники УИС задержали осужденного, сбежавшего из колонии в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс службу Департамента УИС по Карагандинской области и области Улытау.
Следует отметить, что осужденные, отбывающие наказания в учреждениях минимальной безопасности ежедневно работают за пределами колонии, по окончанию рабочего времени возвращаются в расположение учреждения.
“Осужденный отклонился от указанного маршрута, что регламентировано статьей 427 уголовного кодекса (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы). За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.
Также сотрудники, допустившие уклонение заключенного, будут привлечены к ответственности.
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