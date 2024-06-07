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Осужденный сбежал из колонии в Карагандинской области

Сегодня, 17:28
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники УИС задержали осужденного, сбежавшего из колонии в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс службу Департамента УИС по Карагандинской области и области Улытау.

Следует отметить, что осужденные, отбывающие наказания в учреждениях минимальной безопасности ежедневно работают за пределами колонии, по окончанию рабочего времени возвращаются в расположение учреждения.   

“Осужденный отклонился от указанного маршрута, что регламентировано статьей 427 уголовного кодекса (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы). За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Также сотрудники,  допустившие уклонение заключенного, будут привлечены к ответственности.

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