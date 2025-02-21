  • 21 Февраля, 15:06
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Осужденный сбежал из больницы в Семее

Его оперативно задержали.

Сегодня, 14:23
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: Pixabay

В городе Семей осужденный, помещенный в гражданское медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья, предпринял попытку побега, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комитета уголовно-исполнительной системы, в результате оперативно принятых мер он был незамедлительно задержан.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, а также проводится служебное расследование", - сообщили в комитете.

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