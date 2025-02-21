Осужденный сбежал из больницы в Семее
Его оперативно задержали.
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
107Фото: Pixabay
В городе Семей осужденный, помещенный в гражданское медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья, предпринял попытку побега, передаёт BaigeNews.kz.
По данным комитета уголовно-исполнительной системы, в результате оперативно принятых мер он был незамедлительно задержан.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, а также проводится служебное расследование", - сообщили в комитете.
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