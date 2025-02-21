В городе Семей осужденный, помещенный в гражданское медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния здоровья, предпринял попытку побега, передаёт BaigeNews.kz.

По данным комитета уголовно-исполнительной системы, в результате оперативно принятых мер он был незамедлительно задержан.