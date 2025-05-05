В одном из пенитенциарных учреждений Караганды осужденный с нарушением зрения создал мурал, посвящённый Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, передаёт BaigeNews.kz.

Арт-объект выполнен в технике настенной живописи и изображает легендарного снайпера времён Великой Отечественной войны. Рядом с портретом размещена вручную изготовленная модель винтовки — символ боевого пути и подвига героини.

Особенность проекта заключается в том, что автор произведения — человек с ограниченными возможностями зрения. Несмотря на трудности, он проявил инициативу и реализовал идею, ставшую значимым вкладом в воспитательную и патриотическую работу учреждения. Администрация колонии поддержала начинание, предоставив необходимые материалы и условия для реализации проекта.

"Мы видим, как искусство помогает осуждённым раскрыть внутренний потенциал, осмыслить свои поступки и стремиться к исправлению", — отметили сотрудники учреждения.

Это не первый случай, когда в карагандинских колониях появляются арт-объекты, созданные самими осуждёнными. Ранее в учреждении № 36 был создан мурал в честь Бауыржана Момышулы. Его автор сообщил, что работа заняла около четырёх дней, и выразил удовлетворение результатом.

Ранее гигантский портрет героя из сотен рисунков создали дети в Астане к 80-летию Победы.