Осужденный к 20 годам тюрьмы казахстанец пропагандировал терроризм в СИЗО

За преступления террористического характера в июне этого года осудили троих граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"3 и 7 июня специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента по факту пропаганды терроризма два местных жителя приговорены к семи годам лишения свободы каждый. Установлено, что они среди своего окружения, а также с помощью мессенджеров и социальных сетей распространяли радикальные религиозные материалы. 11 июня за аналогичное преступление межрайонным судом по уголовным делам Астаны дополнительно к шести годам лишения свободы приговорен житель столицы, содержащийся в исправительном учреждении", — говорится в сообщении.

В КНБ отметили, что в феврале этого года мужчину осудили к 20 годам заключения за публичные призывы к захвату власти, создание и руководство террористической группой, вербовку, а также пропаганду и финансирование терроризма. Таким образом, находясь в СИЗО он продолжал агетировать сокамерников.