В учреждениях УИС Акмолинской области свой бизнес разместили ряд предпринимателей. Осуждённые заняты изготовлением ЖБИ, металло- и деревообработкой, пошивом спецодежды и многим другим.

В целях конкурентоспособности работающих осужденных, повышения их профессионального уровня, сотрудниками акмолинской УИС совместно с общественными фондами "Антарес А", "Жизненный путь" организовано обучение осужденных на казахстанской обучающей онлайн платформе "Skills Enbek".

Программой предусмотрены краткосрочные курсы по различным специальностям и направлениям, что дает возможность осужденным пройти повышение имеющейся квалификации, получение новой специальности, востребованной на рынке труда, а также открытие собственного бизнеса.

Первыми учащимися краткосрочных курсов по повышению квалификации стали шесть осужденных мужчин, из них, двое трудоустроены в мебельном цехе, расположенном на промышленной территории учреждения № 6, и четыре женщины, которые начали обучение, в рамках краткосрочного курса, новой для них профессии "Парикмахерское дело".

По итогам прохождения обучения осужденным, подтвердившим свои знания в процессе тестирования, будут вручены сертификаты.

Получив квалификацию, участники проекта смогут работать не только в стенах учреждения, но, после освобождения найти хорошо оплачиваемую работу, мужчины - по производству и сборке корпусной мебели, а женщины практиковать услуги парикмахерского салона.