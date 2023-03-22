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Осужденную на 20 лет казахстанку признали невиновной во Франции
Гражданку Казахстана Софию Боднарчук, приговорённую к 20 годам лишения свободы во Франции, признали невиновной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Несколько лет назад 27-летнему Кевину Рукселю и 26-летней Софии Боднарчук вынесли приговор за убийство родителей Кевина.
По версии следствия, парень застрелил своих родителей в 2016 году во время празднования дня рождения. Кевин таким способом хотел вернуть себе "джек-пот", оцениваемый в 1,5 млн евро. В его кармане Кевина был найден список действий, который включал в себя поджог дома, чтобы скрыть содеянное. Кевина и Софию также обвиняли в попытке убить старшего брата Кевина Янна, который страдает синдромом Аспергера. Его в состоянии шока обнаружили полицейские около тел мертвых родителей.
Борьба за Софию Боднарчук продолжалась несколько лет, и огромную роль в ней сыграли Казахстанские дипломаты.
Сегодня уроженка Карагандинской области, впервые за долгое время, может строить планы на будущее. Позади — тот самый жуткий вечер, когда супруг на глазах Софии и их двухлетней дочери застрелил собственных родителей. После были длительные судебные процессы, в которых против казахстанки выступали шесть адвокатов, представлявших семью ее мужа. Софию поддержали соотечественники, а потом к делу подключилась звезда французских судов — самый известный уголовный защитник страны — мэтр Марсиаль.
"Я оказалась абсолютно одна, не говоря по-французски, не зная никаких законов, посольство очень сильно меня поддерживало. Хочу очень сильно поблагодарить бывшего посла Жана Сержановича Галиева и юридического советника Рустема Умурзакова. На протяжении всех этих долгих лет они меня поддерживали, помогали, присутствовали на судах и также поддерживали моих родителей в Казахстане", — делится София.
По словам адвоката, казахстанцы, и в том числе дипломаты немедленно заинтересовались случаем Софии и подключились к защите. Всегда были рядом, постоянно писали письма, сигнализировали неустанно во все инстанции обо всех проблемах Софии.
Девушка провела во французской тюрьме почти 5,5 лет, сначала в ожидании суда, а затем в статусе сообщницы мужа. Девушка надеялась на объективность французского правосудия, но в процессе ее особо никто не слушал, хотя единственным доказательством вины были только обвинения мужа.
Адвокат Марсиаль считает, что главная причина несправедливого приговора — это равнодушие окружающих.
"Ее всегда считали, не сомневаясь, сообщницей в убийстве. Ее собственные показания не имели никакого веса, потому что благодаря некоторым лицам, в суде Софию выставили легкомысленной иностранкой, приехавшей обобрать богатого француза. И вскоре ее приговорили к 20 годам тюрьмы, я не ожидал, это был сюрприз, я не понимал, где и что сделал не так. Но в итоге дело Софии Боднарчук завершилось в ее пользу. Французское государство должно будет возместить нанесенный несправедливым приговором ущерб", — прокомментировал адвокат.
Впереди еще одна битва – доказавшей свою невиновность теперь предстоит отстоять права на ребёнка.
Судебный марафон для Софии Боднарчук на этом не завершен. Продолжится он здесь, во дворце правосудия города Байонна, где будут рассматривать вопрос опеки над ее дочерью Алис. Судя по всему, этот процесс будет тоже тяжёлым, изнурительным и может растянуться на несколько лет.
Испытание бесконечными судами, тюремным заключением и предательством мужа София, по ее признанию, смогла выдержать только благодаря мыслям о ребенке и немногочисленной поддержке. 11 лет назад она приехала во Францию, чтобы начать строить личное счастье, сегодня Софии приходится заново отстраивать всю свою жизнь.
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